Перевалка вантажів в українських портах на Дунаї зросла до нового рекорду, – Мінінфраструктури

Перевалка вантажів в українських дунайських портах зросла до рекордного рівня – 95 тисяч тонн на добу.

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков повідомив під час Саміту експортерів, пише українська редакція Forbes.

За словами Васькова, за підсумками місяця обʼєм перевалених вантажів у портах на Дунаї може перевищити 2,5 млн тонн.

"У процесі будівництва зараз пʼять нових приватних терміналів на Дунаї. Залізниця теж має плани розвитку", – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, за даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі – до 8,6 млн тонн, Ренійського порту – впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського – у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.

Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.