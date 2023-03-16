Нацбанк не планує емісії гривні через збільшення видатків бюджету на 537 мільярдів

Монетизації дефіциту державного бюджету в 2023 році, як і раніше, не планується, незважаючи на плани уряду збільшити дефіцит держбюджету на 419,3 млрд грн.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний заявив на пресбрифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми рішуче налаштовані, і в цьому ми маємо спільну позицію з нашими партнерами з Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів України щодо недопущення монетизації бюджетного дефіциту у 2023 році. Емісійні джерела мають бути замінені на ті, які на сьогоднішній день напрацьовуються з погляду їхньої доступності", – наголосив очільник Нацбанку.

За словами Пишного, такими джерелами можуть бути активізація внутрішнього ринку запозичень та максимізація того потенціалу, який йому надає ліквідність, яка є на сьогоднішній день у системі, а також суттєва ефективність роботи, яку зараз веде МВФ та український уряд із залучення міжнародного фінансування та допомоги.

"Ми розраховуємо, що за рахунок цих двох джерел, а також тих заходів, які будуть здійснені урядом та Мінфіном з фіскальної консолідації, фінансування бюджету, навіть з урахуванням тих додаткових видатків, ми зможемо (здійснити) без відповідних емісійних джерел", – наголосив Пишний.

"Ми залишаємось у рамках тих домовленостей, які передбачають, що емісійне фінансування у 2023 році не знадобиться. Зараз ми всі над цим працюємо", – підсумував він.

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Як повідомлялося, уряд України цього тижня вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 про збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млн грн – на сектор нацбезпеки та оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.

Для фінансування довитрат, зокрема, планується збільшити зовнішні запозичення на 180,6 млрд грн, внутрішні – на 271,3 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2023 рік затверджено в розмірі 1,33 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 1,17 трлн грн, тоді як витрати – відповідно 2,58 трлн грн та 2,3 трлн грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1,3 трлн грн, або 20,6% від прогнозного ВВП, зокрема загального фонду – 1,12 трлн грн. Передбачається, що його буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $38 млрд.