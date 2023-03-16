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Новини
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Нацбанк не планує емісії гривні через збільшення видатків бюджету на 537 мільярдів

пишний

Монетизації дефіциту державного бюджету в 2023 році, як і раніше, не планується, незважаючи на плани уряду збільшити дефіцит держбюджету на 419,3 млрд грн.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний заявив на пресбрифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми рішуче налаштовані, і в цьому ми маємо спільну позицію з нашими партнерами з Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів України щодо недопущення монетизації бюджетного дефіциту у 2023 році. Емісійні джерела мають бути замінені на ті, які на сьогоднішній день напрацьовуються з погляду їхньої доступності", – наголосив очільник Нацбанку.

За словами Пишного, такими джерелами можуть бути активізація внутрішнього ринку запозичень та максимізація того потенціалу, який йому надає ліквідність, яка є на сьогоднішній день у системі, а також суттєва ефективність роботи, яку зараз веде МВФ та український уряд із залучення міжнародного фінансування та допомоги.

"Ми розраховуємо, що за рахунок цих двох джерел, а також тих заходів, які будуть здійснені урядом та Мінфіном з фіскальної консолідації, фінансування бюджету, навіть з урахуванням тих додаткових видатків, ми зможемо (здійснити) без відповідних емісійних джерел", – наголосив Пишний. 

"Ми залишаємось у рамках тих домовленостей, які передбачають, що емісійне фінансування у 2023 році не знадобиться. Зараз ми всі над цим працюємо", – підсумував він.

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Як повідомлялося, уряд України цього тижня вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 про збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млн грн – на сектор нацбезпеки та оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.

Для фінансування довитрат, зокрема, планується збільшити зовнішні запозичення на 180,6 млрд грн, внутрішні – на 271,3 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2023 рік затверджено в розмірі 1,33 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 1,17 трлн грн, тоді як витрати – відповідно 2,58 трлн грн та 2,3 трлн грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1,3 трлн грн, або 20,6% від прогнозного ВВП, зокрема загального фонду – 1,12 трлн грн. Передбачається, що його буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $38 млрд.

Автор: 

бюджет (1844) держбюджет (1598) дефіцит (459) НБУ (9401)


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Топ коментарі
+2
У НБ зараз такі професіонали працюють, що все що не станеться буде несподіванкою.
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16.03.2023 18:38 Відповісти
+1
Прикольная в Украине экономика
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16.03.2023 17:25 Відповісти
+1
Урядом закладений курс 50 грн за один долар до кінця року.
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16.03.2023 17:28 Відповісти
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Прикольная в Украине экономика
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16.03.2023 17:25 Відповісти
Урядом закладений курс 50 грн за один долар до кінця року.
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16.03.2023 17:28 Відповісти
42.2 (45.8 на кінець 2023) і то це прогнозований курс при песимістичних сценаріях. Зазвичай по факту на 2-3грн менше.
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16.03.2023 17:54 Відповісти
ІnКostenko080622-...

@InYv_Sergienko

·

https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1636047303445299223 23 ч

3 мільйони 200 тисяч гривень на місяць отримує новий директор «націоналізованих» Укрнафти та Укртатнафти Сергій Корецький. Під час війни! На фоні благодійних внесків світу та простих українців на армію. Я коли таке читаю-мені дурно...
Агов! Пан Шмигаль, Ви там серйозно?

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16.03.2023 18:01 Відповісти
Вони не хотять але вийде як завжди !
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16.03.2023 18:35 Відповісти
Вони мають право на помилку !
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16.03.2023 18:36 Відповісти
У НБ зараз такі професіонали працюють, що все що не станеться буде несподіванкою.
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16.03.2023 18:38 Відповісти
Коли поступає валюта від донорів випускають гривню.Ну добре МВФ дасть нам позику у гривні))))
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16.03.2023 20:25 Відповісти
И откуда же они возьмутся??Из воздуха?? Девида Копперфильда пригласят,чтоб он им материализовал из воздуха 537млрд...Брешут.Держут всех за идиотов.На данный момент эмиссия гривны-это в чистом виде печатный станок и ничего больше.Какие налоги??Них.. не работает.Если б не международная кормушка помощи-донатов и покрытия дефицита бюджета,была бы гривна уже по цене туалетного папіра.
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16.03.2023 21:04 Відповісти
как причудлива наша экономика
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16.03.2023 22:07 Відповісти
Значит треба не йти купляти $$$, а БІГТИ...
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17.03.2023 13:25 Відповісти

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