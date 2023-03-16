Експорт зерна відстає від минулорічних показників на 10 мільйонів тонн, – Мінагрополітики

У поточному маркетинговому році Україна скоротила експорт зернових приблизно на 10 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого маркетингового року.

"У поточному маркетинговому році ми скоротили експорт зернових приблизно на 10 млн тонн, порівняно з попереднім маркетинговим роком", – розповів начальник відділу аграрного експорту та логістики Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Мороз під час дискусійної панелі, передає Укрінформ.

Мороз зазначив, що скорочення експорту, а також зростання цін на паливо та насіння, спричинили значні втрати, яких зазнали українські аграрії.

За його словами, точну суму збитків та втрат можна буде порахувати лише після завершення війни.

Як повідомлялося раніше з посиланням на дані Мінагрополітики, обсяги експорту зернових станом на 27 лютого відстають від минулорічних на 27%.