Тіньові схеми митників та експортерів металобрухту завдають збитків державі на сотні мільйонів, – ЗМІ

Митники у західних регіонах України та експортери брухту чорних металів змогли налагодити тіньові схеми зі збуту сировини до країн Євросоюзу, мінімізуючи сплату митних платежів, що завдає державному бюджету мільйонних збитків.

За даними видання "Телеграф", компанії-експортери металобрухту надають митникам фіктивні документи, які підтверджують нібито українське походження сировини.

На підставці цих документів митники видають експортерами сертифікат EUR.1, який дозволяє зменшити сплату експортного мита із 180 євро до 3 євро за тонну.

"Неофіційні розцінки за таке дружнє ставлення митниці до тіньової схеми становлять від $60 з кожної тонни. І вже є випадки, коли ця плата досягла $100. Тому можна не сумніватися, що ця такса постійно зростатиме", – пише видання.

Завдяки цій схемі експорт брухту з України зростає. Починаючи із жовтня вже вивезено біля 45 тис. тонн сировини. За підрахунками видання, за ці експортні обсяги держава не отримала до бюджету експортне мито на загальну суму приблизно 350 млн грн.

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков прогнозує, що металургійним заводам знову загрожуватиме зупинка через нестачу сировини.

"Ситуація з забезпеченням брухтом металургійної галузі близька до катастрофічної. Збір зараз на мінімумі у зв’язку з війною, бо найбільше брухту заготовлялося в східних промислово розвинених регіонах. Зараз вже існує побоювання, що в другому кварталі цього року ми зіткнемося із дефіцитом брухту навіть за умови нульового експорту", – попереджає голова "Укрметалургпрому".

"Заготівельний бізнес в Україні більше ніж наполовину тіньовий, брухт скуповують за "липовими" договорами, а вивозять з України часто за сертифікатами, які надаються на підставі недостовірних документів", – додає Каленков.

Як повідомлялося, українські експортери брухту чорних металів у лютому 2023 року вивезли до країн Євросоюзу близько 15 тис. тонн сировини, що є історичним максимумом на цьому експортному напрямі.