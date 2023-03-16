Валютна виручка від експорту чорних металів впала у 5 разів

Металургійні підприємства України в січні-лютому поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів у 5,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $357,1 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою 16 березня, на чорні метали за цей період припало 5,53% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 17,6% за січень-лютий 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

У лютому надходження від експорту чорних металів становили $191,42 млн.

При цьому Україна за два місяці поточного року знизила імпорт аналогічної продукції на 28% – до $163,4 млн. У лютому ввезено продукції на $94,8 млн.

Крім того, у січні-лютому Україна скоротила експорт металовиробів на 32,7% – до $146,94 млн. У лютому їх експортовано на $85,24 млн.

При цьому імпорт металовиробів у січні-лютому зменшився на 33,5% – до $108,52 млн. У лютому цієї продукції ввезено на $57,25 млн.

Як повідомлялося, металургійні підприємства України у січні поточного року експортували чорних металів на $165,69 млн, що у 6,2 раза менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.