Суд визнав законним штраф АМКУ для тютюнового монополіста "Тедіс" на 274 мільйони

Апеляційний суд задовольнив скаргу Антимонопольного комітету (АМКУ) та визнав законним накладений на ТОВ "Тедіс Україна" штраф на 274 мільйони гривень за виконання попереднього рішення регулятора не в повному обсязі.

Відповідне рішення Північний апеляційний господарський суд ухвалив 16 березня, повідомляє пресслужба Комітету.

У грудні 2016 року АМКУ визнав, що ТОВ "Тедіс Україна з 2013 року по вересень 2015 року зловживало монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет. За це порушення компанію оштрафували на загальну суму понад 431 млн грн.

Цим же рішенням компанію зобов’язали у двомісячний строк припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунути причини їх виникнення, а також протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет.

"І якщо штрафи товариство сплатило частинами протягом 2017-2020 років, то додаткові зобов‘язання не були виконані в повному обсязі. За це Комітет в рамках нової справи знову оштрафував ТОВ "Тедіс Україна", цього разу – на 274,23 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Це рішення регулятора "Тедіс Україна" оскаржило до господарського суду міста Києва, який у липні 2022 року позов задовольнив і скасував накладений на компанію штраф.

"АМКУ не погоджуючись з таким рішенням звернувся з скаргою до Північного апеляційного господарського суду. За результатом розгляду апеляційна інстанція підтримала законність рішення Комітету, а ТОВ "Тедіс Україна" відмовлено в задоволені позову", – додали в Антимонопольному комітеті.

Своєю чергою у пресслужбі "Тедіс Україна" пообіцяли оскаржити рішення апеляційного суду у касаційній інстанції.

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Як повідомлялося, 5 грудня детективи НАБУ затримали співвласника "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана та його партнера Олександра Грановського в Одесі, наступного дня їм повідомили про підозру за ч. 1. ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори злочинної організації, тобто Кауфман і Грановський, налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

7 грудня ВАКС арештував Кауфмана із альтернативою застави у розмірі 129 млн грн, вже наступного дня її внесли і він вийшов на свободу.

8 грудня ВАКС обрав запобіжний захід для бізнес-партнера Кауфмана, одеського бізнесмена Алекса Боруховича (раніше його звали Олександр Грановський) у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у 124 млн грн.