Жодного бізнесу з Росією: Glencore відмовився продовжувати угоду з "РусАлом" вартістю $16 мільярдів

Швейцарський сировинний трейдер Glencore відмовився продовжувати угоду з російським "Русалом" на $16 млрд на закупівлю алюмінію, термін якої спливає у 2024 році.

Про це гендиректор Glencore Гері Нейгл повідомив Bloomberg.

Він нагадав, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у березні 2022 року компанія пообіцяла не вести жодного нового бізнесу з Росією, вирішивши дотримуватись існуючих контрактів.

"Це правильне рішення", – наголосив Нейгл.

Він запевнив, що Glencore не потрібна нова угода з Росією з огляду на рекордний прибуток у розмірі $6,4 млрд у 2022 році. Проте визнав, що позиція Glencore може змінитися залежно від того, як розвиватиметься ситуація в Україні.

"Якщо завтра в Україні буде мир і світ буде задоволений тим, що люди знову ведуть справи з Росією, так, ми будемо залучені", – сказав Нейгл.

Коментарі керівника Glencore з’явилися лише через кілька тижнів після того, як Bloomberg повідомив, що один із його найбільших його торгових конкурентів, Trafigura Group, веде переговори про забезпечення власних поставок металу від "Русал", оскільки ця російська компанія не перебуває під санкціями Заходу.

Про угоду на $16 млрд, в рамках якої "Русал" зобов'язався продавати Glencore третину виробленого алюмінію, було оголошено в 2020 році. Угода розрахована до 2024 року з можливістю продовження до 2025 року. Вона дозволяла Glencore зберігати статус домінуючого світового трейдера алюмінію, оскільки на відміну від багатьох інших сировинних товарів, таких як мідь та вугілля, трейдер не має власних активів з виробництва алюмінію.

Агентство зауважує, що відмова від продовження контракту надасть найбільшим конкурентам Glencore рідкісну можливість посилити свій вплив на світовому ринку алюмінію, хоча багато покупців відмовляються купувати російський метал. Однак якщо "Русал" не зможе укласти нову угоду еквівалентного розміру, то це може посилити тиск на світові ціни в період слабкого попиту, зазначає Bloomberg.

При цьому Glencore досі володіє 10,6% акцій материнської компанії "Русала" – EN+ Group International PJSC. Раніше тредер пояснював, що за нинішніх умов не бачить реалістичного способу вийти з цього активу.

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Як повідомлялося, 10 березня набув чинності указ президента США Джозефа Байдена про запровадження адвалорного мита у розмірі 200% на алюміній та алюмінієві вироби походженням з Росії.

Крім того, з 10 квітня 2023 року аналогічне 200% мито запроваджується на алюмінієві вироби з інших країн, якщо будь-яка кількість первинного алюмінію для їх виробництва виплавляється в Росії.

Водночас країни, які запровадять мита у розмірі мінімум 200% на імпорт виробів з алюмінію з Росії, можуть бути звільнені від мит при експорті алюмінієвої продукції до США.

Білий дім зазначав, що це рішення означатиме підвищення мит на понад 100 російських металів, мінералів і хімічних продуктів на суму приблизно $2,8 млрд.