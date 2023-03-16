БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Війна
173 0

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно через порт Бердянська, – Генштаб

зерно

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно.

"У місті Бердянськ Запорізької області з акваторії морського порту відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", – сказано в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також в Генштабі повідомили, що триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

"Так, у місті Токмак російська окупаційна так звана влада, разом із представниками російської ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян Російської Федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області", – повідомили в Генштабі.

Автор: 

Бердянськ (54) зерно (1889) росія (14566)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 