НАЗК внесло російську Gavary Group у список санкційних цілей за роботу на ВПК Росії

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло російську Gavary Group у список санкційних цілей. Компанія входить до топ-10 постачальників полімерної продукції в РФ, працює на російський воєнно-промисловий комплекс та продовжує постачати свої товари в низку європейських країн.

Як ідеться в повідомленні НАЗК, Gavary Group виробляє широкий спектр продукції із полімерів: від килимків для авто до кабельно-провідникового покриття та віброізоляційних матеріалів для залізничних шляхів.

Зокрема, до 24 лютого 2022 року партнерами Gavary були російські залізниці та Московський метрополітен. В 2016 році компанію відзначили на федеральному рівні за істотний внесок в процес імпортозаміщення в РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія працює на російський воєнно-промисловий комплекс. Донедавна Gavary Group публічно заявляла, що постачає свою продукцію підсанкційному концерну "Калашников", що є виробником бойової автоматичної та снайперської зброї, а також керованих артилерійських снарядів. Полімери EVA від Gavary також використовують у виробництві спецвзуття, бронежилетів і шоломів для російських солдатів.

Gavary Group відкрито підтримує війну Росії проти України та передає російським солдатам теплі устілки та взуття з EVA полімерів власного виробництва. Каремати бренду Gavary мільйонними партіями продаються та їдуть на фронт.

Водночас, компанія продовжує постачати свій товар і на європейський ринок: зокрема, в Німеччину, Польщу, країни Балтії та Швейцарію. Для цього вона використовує широку мережу дочірніх компаній як на території РФ, так і на теренах держав-членів ЄС. У Латвії вихідцям з Росії належить підставна компанія Softteh LLC.

Так само Gavary Group продовжує співпрацювати з іноземними постачальниками сировини. Від початку повномасштабного вторгнення компанія імпортувала сировини на понад $9 млн. Серед основних постачальників зустрічаються німецькі, американські, французькі, бельгійські та іспанські компанії.

"Російський ВПК складається з тисяч компаній, котрі мімікрують під цивільні та співпрацюють з західними ринками, продаючи умовні килимки для автомобілів. Зупинити роботу російської військової машини ми зможемо лише тоді, коли Україна та наші партнери по санкційній коаліції викриють та заблокують діяльність усіх подібних компаній. Для цього ж потрібні нові персональні та секторальні санкції, а також постійна гармонізація санкційних режимів" – зазначила очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.

Наразі НАЗК запустило санкційний процес проти Gavary Group – дані про компанію передані на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики.