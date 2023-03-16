Данія не допустить Росію до розслідування вибухів на "Північних потоках", – глава МЗС

Данія не даватиме дозволу російській стороні на участь у розслідуваннях вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

"Данія заявила, що не дозволить Росії брати участь у розслідуваннях вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", – повідомляє портал The Local з посиланням на главу датського МЗС Ларса Льокке Расмуссена, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Расмуссена, "у Данії, Швеції та Німеччині діє верховенство закону, тому кожен може довіряти проведеним нами розслідуванням".

"Ми сказали російським, що проведемо розслідування ретельно. І коли ми це зробимо, ми оголосимо про результати роботи", – зазначив глава МЗС Данії.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".