Цензура в Росії: силовики закрили 20 барів у центрі Санкт-Петербурга через "антисуспільні дії"

На вулицях Думська та Ломоносова у центрі Санкт-Петербурга опечатали близько двох десятків барів.

На опублікованих місцевими ЗМІ фотографіях видно, що на дверях закладів наклеєно сигнальні стрічки Головного слідчого управління Слідчого комітету міста про те, що приміщення є "речовими доказами у кримінальній справі", пише РБК.

Закритими виявилися бари Fidel, Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka та інші.

За даними видань, їх опечатали у рамках кримінальної справи за ст. 151 КК (залучення неповнолітнього до вчинення антисуспільних дій, у тому числі систематичне вживання алкоголю та одурманюючих речовин). Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до шести років.

Увечері 17 березня російські силовики прийшли до двох московських барів Underdog та La Virgen Taqueria. Адвокат Костянтин Єрохін розповідав, що бари були перевіряло управління ФСБ по Москві. Заклади запідозрили у причетності до фінансування Збройних сил України, хоча керівництво заявляло, що не має до цього стосунку. Було затримано до 50 осіб. Згідно з опублікованим у російських ЗМІ відео, силовики змусили відвідувачів Underdog підспівувати пісні "Берьози" гурту улюбленого гурту Владіміра Путіна "Любе".