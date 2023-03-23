Мінцифри поглибить технологічну співпрацю з Європою та приєднається до інкубатора Govtech4all

Міністерство цифрової трансформації України підписало Меморандум про співпрацю з Лісабонською радою, завдяки якому Україна зможе працювати над технологічними рішеннями разом із європейськими державами та приєднатися до інкубатора Govtech4all.

"Побудова цифрового суспільства – один із головних напрямів роботи Лісабонської ради. Це потужний аналітичний центр та політична мережа, яка об’єднала політиків та громадських діячів з усієї Європи", – сказано в повідомленні Мінцифри.

Це чотирирічна ініціатива 21 партнера з бюджетом 12 млн євро. Фінансується Програмою цифрової Європи та координується Лісабонською радою.

"У перспективі Україна зможе брати участь у пілотних проєктах інкубатора. Це дозволить використовувати наш досвід та продукти, зокрема "Дію", щоб спільно з європейськими колегами розробляти цифрові послуги та документи. А також дізнатися про європейський цифровий досвід", – зазначили в Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала 17,4 млн євро від Європейського Союзу за програмою DT4UA на розвиток електронних послуг.