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Чехія припиняє видачу віз росіянам та білорусам, які мають друге громадянство

шенген,рф,віза

Громадяни РФ та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої країни, більше не зможуть отримати чеську візу та дозвіл на довготривале проживання в Чехії.

Відповідний законопроєкт погодив чеський кабінет міністрів 22 березня, передає Radio Prague International.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Чехія зупинила видачу віз: спочатку громадянам Росії, а потім і Білорусі. Також Чехія заборонила громадянам цих країн безвізовий транзит через свої аеропорти та прямий в'їзд на територію Чехії російських туристів із країн, які не входять до Шенгенської зони.

Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами та білорусами до посольств та консульств Чеської Республіки, не розглядаються. Зараз така заборона поширилася на росіян та білорусів, які мають друге громадянство.

Виняток допускається для випадків гуманітарного характеру та деяких інших.

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Білорусь (1581) віза (301) росія (14175) Чехія (349)


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23.03.2023 10:15 Відповісти

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