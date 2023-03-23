БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактного дизпалива та бензину, вилучили понад 700 тисяч пального

Детективи Бюро економічної безпеки України на Чернігівщині викрили схему незаконного виготовлення та збуту дизпалива та бензину. Правоохоронці вилучили понад 700 тис. літрів пального на майже 12 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що Бюро викрило осіб одного із товариств, які налагодили переробку нафти та виробництво низькоякісного пального шляхом додавання різних розчинників.

"Незаконно виготовлена продукція під виглядом "Газового конденсату", який не підлягає акцизному податку, реалізовувалась різним підприємствам за готівку, які в свою чергу продавали підакцизну продукцію через мережу незаконних АЗС", – пояснили в БЕБ.

У такий спосіб упродовж 2022-2023 років компанія ухилилася від сплати акцизного податку на понад 12 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресам здійснення виробничої діяльності та за адресами підприємств, які безпосередньо купували незаконно виготовлену продукцію.