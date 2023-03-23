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Новини
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Санкції працюють: Обсяг вантажних авіаперевезень в Росії обвалився до рівня 2001 року

самолет

У Росії сукупний обсяг вантажних перевезень, у тому числі поштових, унаслідок санкцій впав на 59,45% – до 599,05 тонн. Показники досягли рівня 2001 року, коли російські авіакомпанії перевезли 614 тис. тонн вантажів.

Про це свідчать дані Росавіації, пише "Коммерсант".

Зазначається, що минулого року також скоротилися й пасажирські авіаперевезення, але не так суттєво – на 14,21%, до 95,2 млн осіб.

В інших видах транспортування вантажів падіння майже не відбулося. Обсяг перевезень вантажів російськими транспортними компаніями минулого року знизився на 1,2% – до 7,95 млрд тонн.

Постачання залізницею скоротилися на 3,7%, до 1,24 млрд тонн, трубопровідним транспортом – на 6% до 1,1 млрд тонн, а автотранспортом, навпаки, зросли на 0,3%, до 5,51 млрд тонн.

Зазначається, що на міжнародні перевезення раніше припадало 77% вантажопотоку російських авіакомпаній. Однак після закриття міжнародних ринків та ризику арештів літаків за кордоном найбільші вантажні авіакомпанії Росії AirBridgeCargo, SkyGates та "Атран" досі не відновили польоти.

Автор: 

авіація (2234) вантажі (1296) перевезення (644)


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а в нас вирус-вертольот в киіві ,зе літає де може
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23.03.2023 18:13 Відповісти
жду с нетерпением, когда начнёт падать не только уровень грузовых перевозок, но и сами грузовики вместе с грузами.
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23.03.2023 18:16 Відповісти
А все тому, що каZZапи своє падло у полях лишають.
Розвозили б 200,000 комплектів "чорними тюльпанами", мали б фєєричні показники
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23.03.2023 18:31 Відповісти
обвал это когда до уровня 1901г
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23.03.2023 18:38 Відповісти
фсё ещё впереди
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23.03.2023 19:03 Відповісти
Тайга велика - можна хоч щодня підривати транссибірську залізницю та газопровід до Китаю. Але, на жаль, зелені без навару собі у кишеню навіть пальцем не ворухнуть.
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24.03.2023 01:19 Відповісти

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