Санкції працюють: Обсяг вантажних авіаперевезень в Росії обвалився до рівня 2001 року
У Росії сукупний обсяг вантажних перевезень, у тому числі поштових, унаслідок санкцій впав на 59,45% – до 599,05 тонн. Показники досягли рівня 2001 року, коли російські авіакомпанії перевезли 614 тис. тонн вантажів.
Про це свідчать дані Росавіації, пише "Коммерсант".
Зазначається, що минулого року також скоротилися й пасажирські авіаперевезення, але не так суттєво – на 14,21%, до 95,2 млн осіб.
В інших видах транспортування вантажів падіння майже не відбулося. Обсяг перевезень вантажів російськими транспортними компаніями минулого року знизився на 1,2% – до 7,95 млрд тонн.
Постачання залізницею скоротилися на 3,7%, до 1,24 млрд тонн, трубопровідним транспортом – на 6% до 1,1 млрд тонн, а автотранспортом, навпаки, зросли на 0,3%, до 5,51 млрд тонн.
Зазначається, що на міжнародні перевезення раніше припадало 77% вантажопотоку російських авіакомпаній. Однак після закриття міжнародних ринків та ризику арештів літаків за кордоном найбільші вантажні авіакомпанії Росії AirBridgeCargo, SkyGates та "Атран" досі не відновили польоти.
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