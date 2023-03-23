Проєкт заяви саміту ЄС містить згадки про нові санкції та обмеження ціни на нафту, – ЗМІ
Останній проєкт висновків, підготовлених для саміту лідерів Європейського союзу 23 березня, згадує про нові санкції проти РФ, а також обмеження цін на нафту.
Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
"ЄС залишається відданим збереженню та збільшенню колективного тиску на Росію, включно з можливими подальшими обмежувальними заходами, і продовженню роботи над обмеженням цін на нафту разом із партнерами", – зазначив він.
Водночас проєкт документа ще може змінитися під час обговорення на саміті.
Як відомо, глави держав і урядів країн ЄС зберуться 23 березня на дводенний саміт Євросоюзу в Брюсселі.
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