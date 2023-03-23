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Проєкт заяви саміту ЄС містить згадки про нові санкції та обмеження ціни на нафту, – ЗМІ

санкції

Останній проєкт висновків, підготовлених для саміту лідерів Європейського союзу 23 березня, згадує про нові санкції проти РФ, а також обмеження цін на нафту.

Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"ЄС залишається відданим збереженню та збільшенню колективного тиску на Росію, включно з можливими подальшими обмежувальними заходами, і продовженню роботи над обмеженням цін на нафту разом із партнерами", – зазначив він.

Водночас проєкт документа ще може змінитися під час обговорення на саміті.

Як відомо, глави держав і урядів країн ЄС зберуться 23 березня на дводенний саміт Євросоюзу в Брюсселі.

Автор: 

нафта (4777) росія (14175) санкції (4378) Євросоюз (5095)


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