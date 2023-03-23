МВФ може затвердити нову програму кредитування для України до кінця березня, – голова НБУ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може затвердити чотирирічну програму розширеного фінансування для України на $15,6 млрд, погоджену на рівні персоналу, вже до кінця березня.

Про це голова Національного банку України Андрій Пишний розповів у інтерв'ю виданню NV.

"Маємо узгоджену на рівні персоналу програму розширеного фінансування з МВФ на чотири роки в обсязі близько $15,6 млрд. Програму має затвердити ще Рада директорів МВФ. Ми розраховуємо, що це відбудеться до кінця місяця", – сказав Пишний.

За його словами, українська сторона вже виконала всі завдання, які ставила перед собою у рамках роботи з місією МВФ 8-15 березня.

Голова Нацбанку також зазначив, що минулого тижня Фонд революційно змінив свою політику, уможлививши фінансування країн, у яких економічна ситуація характеризується значною невизначеністю, як в Україні.

"Зміни, зокрема, стосувалися ситуацій виключно високої невизначеності, що включає вплив зовнішніх шоків, які знаходяться поза контролем держави і не можуть бути подолані заходами економічної політики. Тепер у ситуаціях із значною невизначеністю МВФ може надавати фінансування для вирішення термінових потреб платіжного балансу своїх держав-членів", – пояснив Пишний.

Він наголосив, що програма для України, по суті, започаткувала окремий напрямок діяльності МВФ.

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За його словами, з урахуванням досягнутих домовленостей, обсяг міжнародної фінансової підтримки України в поточному році може перевищити $38 млрд, закладені у прогнозі НБУ.

"Очікується, що навіть при збільшенні дефіциту бюджету він і надалі фінансуватиметься без емісії, за рахунок достатнього та ритмічного надходження міжнародної допомоги та коштів, які уряд залучає завдяки активізації внутрішнього боргового ринку", – зазначив Пишний.

Як повідомлялося, МВФ 21 березня оголосив про досягнення угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement) щодо нової програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України. Ця домовленість ще підлягає схваленню Радою директорів МВФ.

Програма розрахована на чотири роки та передбачає фінансування обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд).