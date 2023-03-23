"Подарунок для Путіна": у Чехії зібрали 30 мільйонів крон на РСЗВ для України

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Drek pro Putina) зібрала 30 млн крон (понад 1,2 млн євро) на закупівлю для України реактивної системи залпового вогню RM-70.

Як пише видання Ceske Noviny, поставка також включатиме 365 ракет, передає Євроопейська правда.

"Сьогодні ми перевищили позначку у 30 млн крон, наша мета – 50 млн. Машина, яку ми хочемо придбати, коштує 17 млн крон. Наша амбіція – відправити на фронт ще 365 ракет, щоб зброя була укомплектована", – сказав журналістам Мартін Ондрачек, представник ініціативи.

Одна ракета коштує 88 тис. крон, а в комплекті їх 40.

Система пройшла капітальний ремонт на заводі STV Group в Поличці. Названа на честь легендарного першого князя чехів Пржемисла Орача, вона за один залп "виорює" площу близько трьох гектарів.

РСЗВ була прийнята на озброєння чехословацької армії ще в 1971 році, проте залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія РСЗВ БМ-21, вона має пускову установку на 40 ракет "Град" калібру 122-мм.

Утім, на відміну від російської версії, несе додатковий боєзапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин. Можна вести вогонь окремими ракетами або повним залпом.

Ініціатива обрала ракетну установку від компанії STV Group, виходячи з вимог української армії. Умовою було те, що її можна було швидко отримати і що вона була виготовлена в Чехії.

За словами засновника ініціативи та бізнесмена Далібора Дедека, необхідні кошти були зібрані дуже швидко. "Ми пишаємося тим, що чеська громадськість зібрала кілька десятків мільйонів протягом декількох тижнів, адже ми оголосили про цю акцію в першу річницю вторгнення російських військ в Україну", – сказав Дедек.

Раніше ініціатива зібрала кошти на 15 мобільних систем протиповітряної оборони чеського виробництва Viktor, модернізований танк T-72, різні типів безпілотників. Також "Подарунок для Путіна" фінансує навчання для українських солдатів та уроки жестової мови для українців з вадами слуху в Чехії.