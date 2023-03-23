ЄС може зробити винятки із санкцій для добрив із Білорусі, Литва – проти

Литовські політики збираються виступити проти винятків із санкцій для білоруських добрив, які обговорюються в Європейському Союзі.

Як пише агентство BNS, Європейська Комісія в січні розпочала консультації щодо зміни санкцій проти Білорусі, щоб передбачити у них винятки для добрив, передає Інтерфакс-Україна.

Литва виступає проти цього, але дискусії спалахнули знову після прибуття 23 березня до Брюсселя генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша для обговорення цього питання на найближчому засіданні Європейської ради. За даними ООН, експорт добрив із Білорусі різко скоротився через труднощі з транспортуванням, що призвело до різкого зростання цін на продовольство в менш розвинених країнах.

Литва вбачає в цьому пропаганду.

"Насправді вплив калійних добрив на продовольчу безпеку в африканських країнах дуже обмежений", – ідеться в спільній заяві, ухваленій 22 березня комітетами Сейму Литви з європейських справ та закордонних справ.

У заяві наголошується, що обидва комітети "рішуче виступають проти будь-яких компромісів, які послаблять санкції, раніше накладені на Білорусь, і залишать можливість винятків для білоруських олігархів або компаній, які виробляють добрива".

Прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте заявила, що президент Гітанас Науседа "не повинен приймати жодних відступів" на Європейській раді.

"Якщо ці відступи залишаться в тексті, Литва не зможе їх підтримати, принаймні така позиція, а, як відомо, Литву в Європейській раді представляє президент", – сказала прем'єр-міністерка в Сеймі.

Позицію Литви підтримують й інші затяті прихильники санкцій – Латвія, Естонія та Польща.

Вільнюс розглядає грошові потоки від добрив як одне з основних джерел фінансування білоруської влади.

Основним експортером добрив у Білорусі є "Білоруськалій". Великі поставки раніше відвантажувалися за кордон через литовський порт Клайпеда, куди доставлялися залізницею. Цей транзит було зупинено в лютому минулого року у зв'язку з міжнародними санкціями.