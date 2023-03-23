Росіяни почали економити на домашніх улюбленцях – витрати на товари для тварин впали на 26%

Витрати росіян на товари для домашніх тварин зменшилися за перші два місяці 2023 року на 19-26%, зменшилася як кількість операцій, так і середній чек.

За підрахунками сервісу CloudPayments, за січень-лютий продажі таких товарів, порівняно з минулим роком, впали на 26%, кількість трансакцій – на 10%, а середній чек – на 18%, до 5800 рублів, пише російське видання "Коммерсант".

За даними сервісу Tinkoff Data, за перші два місяці 2023 року сума витрат на спеціалізованих магазинах і сайтах категорії товарів для домашніх улюбленців зменшилася на 19%, кількість трансакцій – на 15%.

Сервіс "Чек Індекс" (оператор онлайнкас "Платформа ОФД") повідомили про зниження кількості купівель у категорії на 15% рік до року.

Продаж кормів для собак у натуральному вираженні в роздрібних мережах за той же період зменшився на 7,9% у річному вираженні, свідчать дані NielsenIQ, ласощів для кішок і собак – на 11,7%. Водночас продаж кормів для кішок зріс на 1,3% рік до року.

За даними російського галузевого порталу "Зооінформ", за підсумками 2022 року оборот ринку товарів для свійських тварин зріс на 25% – до 330 млрд рублів. Президент Національної асоціації зооіндустрії Кирило Дмитрієв зауважив, що у частини росіян ще можуть залишатися запаси кормів з минулого року.

За словами Дмитрієва, складнощі з імпортом готових кормів та сировини для них призвели до зменшення асортименту. У російських кормах для вихованців економ-сегменту імпортні компоненти займають близько 5%, а преміум-сегменті – до 30-40%. Він зазначив, що в умовах загальної споживчої економії деякі власники свійських тварин переводять вихованців на дешевші корми або навіть на натуральну їжу.