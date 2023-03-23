МАГАТЕ не змогло домовитися про створення зони безпеки біля Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилося від своєї пропозиції створити демілітаризовану зону навколо окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

Про це повідомив голова агентства Рафаель Гроссі, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, наразі йдеться про припинення бойових дій поряд з атомною електростанцією.

"Ми чудово розуміємо, які додаткові складності це (створення зони безпеки, – ред.) принесе, особливо в зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – через більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це", – заявив Гроссі.

За його словами, переговори про створення зони безпеки довкола ЗАЕС тривали вісім місяців.

"Я дійшов висновку, що територіальне питання з різних причин для України може також розглядатись як легітимізація російської присутності", – пояснив Гроссі причини зупинки переговорів.

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Як повідомлялося, ще у січні Рафаель Гроссі заявляв про певний прогрес у питанні створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він неодноразово обговорював це питання, у тому числі, з офіціними особами в Росії.

На початку грудня минулого року Гроссі заявляв, що сподівається домовитися з Росією та Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця 2022 року, однак цього не відбулося.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.