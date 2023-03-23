До виконання суспільно корисних робіт уже залучено понад 10 тисяч безробітних, – Мінекономіки

До виконання суспільно корисних робіт із відбудови країни в рамках проєкту "Армія відновлення" залучено понад 10 тис. безробітних у 14 регіонах.

"До "Армії відновлення" долучились вже понад 10 тис. безробітних, які виконують суспільно корисні роботи з відбудови. Лідером серед регіонів є Полтавська область, де в таких роботах задіяно майже 3 тис. осіб. Кожен регіон може встановити різний перелік потрібних робіт – від плетіння маскувальних сіток, розбору завалів та відновлення споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, до розвантаження гуманітарної допомоги. Взяти участь у проєкті може кожен, але в першу чергу він спрямований на зареєстрованих безробітних, яким ми даємо можливість не просто стояти на обліку та отримувати допомогу з безробіття від держави, а долучитись до відбудови країни", – розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вона також наголосила, що оплата, яку отримують люди за виконання суспільно корисних робіт – на сьогодні це 6700 грн, – є вищою, ніж виплати по безробіттю. Серед регіонів лідерами проекту є:

Полтавська область – залучено 2900 осіб;

Донецька область – 1500 осіб;

Київська область – 1400 осіб;

Сумська область – 1300 осіб.

За виконання суспільно корисних робіт у рамках проекту "Армія відновлення" держава вже виплатила безробітним майже 63 млн грн, в тому числі з початку 2023 року – 39 млн грн.

Найчастіше людей залучають до таких робіт: