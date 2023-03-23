"Робимо, що хочемо": Російський прем’єр визнав порушення правил Світової організації торгівлі

Росія давно не виконує зобов’зобов’язань, узятих нею під час вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році, але збереження членства в цій організації для РФ має певні переваги.

Про це прем'єр-міністр РФ Міхаіл Мішустін заявив у ході звіту російського уряду в Держдумі, повідомляє Інтерфакс.

"Вихід із СОТ. Добре це чи погано? Ми вже протягом десяти років фактично приймаємо які хочемо рішення. Ми на сьогоднішній день, якщо хочете, за фактом давно не виконуємо цих зобов'язань. Ми вводимо контрсанкції, забороняємо імпорт сировини для АПК і багато, багато речей", – сказав російський прем'єр.

"На сьогоднішній день треба дуже акуратно подивитися – чи вигідно це будемо нам? Нам не заважає ця історія (членство у СОТ, – ред.). Тут вийдеш, а механізми, які все одно ще існують, нехай до кінця не виконуються, втратимо. Треба аналізувати. Я хочу сказати, що тут неочевидна ситуація, треба дивитися і думати про це", – сказав Мішустін, коментуючи заклика до виходу Росії з цієї організації.