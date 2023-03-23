В уряді Росії визнали проблеми у будівництві – забудовники не можуть продати 60% житла

З усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%. Попит на житло підтримують субсидовані державою іпотечні програми, але динаміка видачі іпотечних кредитів у РФ погіршується.

Про це віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив у ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів, передає Інтерфакс.

"Динаміка поки що незадовільна. Те, що ми, звичайно, заходів вжили – це дуже великий плюс. Якби ми не вжили заходів, у нас би взагалі був би повний провал", – сказав Хуснуллін.

Він уточнив, що ці заходи мали підтримати ринок іпотеки.

"Для нас іпотека – це, звичайно, ключовий фактор, який підтримає галузь і дає гарантію мешканцям, що будуть будинки добудовані. Тому динаміка дещо гірша, ніж минулого року", – додав Хуснуллін.

Він пояснив, що уряд стежитиме за розвитком ситуації у березні, а також не виключив необхідності додаткових заходів для прискорення видачі іпотечних кредитів.

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За попередніми даними ЦБ РФ, у лютому банки прискорили зростання іпотечного портфеля до 1,5% після традиційного зниження у січні (+0,6%). Однак темпи зростання значно нижчі від середньомісячних за 2021 рік (+2,3%).

Видача іпотеки з держпідтримкою у лютому склала 209 млрд рублів у лютому та 128 млрд руб. – у січні 2023 року. Видача ринкової іпотеки – 210 млрд рублів у лютому та 152 млрд руб. у січні.

Однак ці показники суттєво відстають від минулорічних показників. За даними ЦБ РФ, обсяг іпотечних кредитів, виданих у 2022 році, склав 4,81 трлн рублів, що на 15,5% менше за рекордний показник 2021 року (5,7 трлн рублів). Кількість наданих за підсумками року кредитів знизилася на 30,5% (1,33 млн після 1,91 млн).