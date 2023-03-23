Росія зірвала угоду на постачання комплексів С400 до Індії через війну проти України

Через повномасштабну війну проти України Росі зриває контракти на постачання системи протиповітряної оборони С400 і запчастин до літаків Військово-повітряних сил Індії.

Через це ВПС Індії різко зменшили прогнозовані витрати на закупівлі, пише індійське видання Economic Times.

"Є великий проєкт... де постачання було припинено через війну. Таким чином, у нас мала бути велика поставка в цьому році, яка не відбудеться... Вони повідомили нам у письмовій формі, що не можуть це доставити. Тому прогноз (витрат, – ред.) було значно зменшено", – пояснив представник ВПС країни на засіданні комітету індійського парламенту з питань оборони.

Він пояснив, що витрати на закупівлю зброї зменшено через російсько-українську війну.

Представник ВПС країни додав, що крім затримок із постачанням, залишаються невирішені питання щодо платежів з Індії до Росії, які ускладнені внаслідок санкцій.

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За контрактом з РФ Індія вже отримала три дивізіони S400, дві з яких були розгорнуті на східному та західному кордонах. Решту два мали доставити у 2024 фінансовому році, але їх постачання відкладено на невизначений термін, повідомляють джерела виданням.

Угода вартістю $5,43 мільярда на придбання п’яти дивізіонів S400 була підписана з Росією в 2018 році, постачання планувалося завершити до середини 2024 року.

Видання зауважує, що Індія намагається розвивати власне виробництво зброї, але старий авіапарк все ще залежить від російської підтримки. Більшість реактивних винищувачів Індії – від Су 30МКІ до МіГ 29 і МіГ 21, що знаходяться на озброєнні – мають російське походження. Деякі з них, як-от Су 30МКІ, ймовірно, залишаться на озброєнні протягом наступних двох десятиліть.