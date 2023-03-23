Генштаб повідомив про відхід російських військ із Нової Каховки. Там розташована окупована Каховська ГЕС
Станом на 22 березня всі підрозділи російських окупаційних військ, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто.
Про це йдеться у вечірньому повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", – зазначається у повідомленні.
Водночас Генштаб повідомляє, що у низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією.
Як повідомлялося, Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС 24 лютого після захоплення її російськими військами.
Наприкінці березня минулого року гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, технічно станція управляється українською компанією, є можливість здійснювати ротацію оперативного персоналу. Однак на той час один із агрегатів на окупованій російськими загарбниками Каховській ГЕС вже було втрачено.
У середині серпня повідомлялося, що окупована російськими військами Каховська ГЕС працює на 30-40% потужності.,
У жовтні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що армія РФ замінувала дамбу Каховської ГЕС і може її підірвати, щоб завадити наступу Збройних сил України – і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові. Якщо дамба буде знищена, вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах.
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