Генштаб повідомив про відхід російських військ із Нової Каховки. Там розташована окупована Каховська ГЕС

Станом на 22 березня всі підрозділи російських окупаційних військ, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто.

Про це йдеться у вечірньому повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", – зазначається у повідомленні.

Водночас Генштаб повідомляє, що у низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією.

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Як повідомлялося, Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС 24 лютого після захоплення її російськими військами.

Наприкінці березня минулого року гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, технічно станція управляється українською компанією, є можливість здійснювати ротацію оперативного персоналу. Однак на той час один із агрегатів на окупованій російськими загарбниками Каховській ГЕС вже було втрачено.

У середині серпня повідомлялося, що окупована російськими військами Каховська ГЕС працює на 30-40% потужності.,

У жовтні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що армія РФ замінувала дамбу Каховської ГЕС і може її підірвати, щоб завадити наступу Збройних сил України – і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові. Якщо дамба буде знищена, вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах.