БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
879 3

Генштаб повідомив про відхід російських військ із Нової Каховки. Там розташована окупована Каховська ГЕС

гес,каховська

Станом на 22 березня всі підрозділи російських окупаційних військ, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто.

Про це йдеться у вечірньому повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", – зазначається у повідомленні.

Водночас Генштаб повідомляє, що у низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією.

Читайте також: Росіяни розграбували коньячний завод "Таврія" у Новій Каховці, – мер

Як повідомлялося, Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС 24 лютого після захоплення її російськими військами.

Наприкінці березня минулого року гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявляв, технічно станція управляється українською компанією, є можливість здійснювати ротацію оперативного персоналу. Однак на той час один із агрегатів на окупованій російськими загарбниками Каховській ГЕС вже було втрачено.

У середині серпня повідомлялося, що окупована російськими військами Каховська ГЕС працює на 30-40% потужності.,

У жовтні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що армія РФ замінувала дамбу Каховської ГЕС і може її підірвати, щоб завадити наступу Збройних сил України – і звинуватити у наслідках Київ. У Росії стверджують, що до знищення греблі готуються саме українські військові. Якщо дамба буде знищена, вода з Каховського водосховища може затопити велику територію вниз по Дніпру, у тому числі в Херсоні та сусідніх районах.

Автор: 

Генштаб ЗС (26) ГЕС (126) Нова Каховка (7)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фальстарт. Вже спростували. Одним словом, - у дусі Люси. Абдристович.
Неконтрольоване випорожнення кишківника.
показати весь коментар
23.03.2023 20:48 Відповісти


Каждый усматривает в другом то, что содержится в нем самом, либо он может постичь в другом лишь то , что содержится в нем самом. В меру собственного интеллекта

Артур Шопенгауэр



показати весь коментар
24.03.2023 13:07 Відповісти
Там є розумні люди, чи лише "обдристовичі"? Якщо від імені Генштабу лунають такі неперевірені заяви, чи можу я довіряти цьому Генштабу?! Воєнкорам не дозволяють своєчасно доводити до нас правдиву інформацію, а самі плодять такі фейки.
показати весь коментар
23.03.2023 23:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 