Влада Києва збільшить видатки на будівництво і ремонти під час війни до 19 мільярдів

Київрада збільшила фінансування капітальних видатків за Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2023 рік одразу на 11,2 млрд грн – до 19,2 млрд грн.

Про це повідомив Департамент економіки та інвестицій КМДА, повідомляється на сайті міської ради.

У департаменті нагадали, що на початку лютого цього року Київрада затвердила Програму та видатки на її реалізацію в розмірі 7,9 млрд грн.

"Наразі фінансування збільшується, зокрема за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року, а також передачі частини коштів із Програми вирішення депутатами соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки", – зазначається у повідомленні.

Збільшення фінансування передбачено за всіма галузями міського господарства. Найбільші обсяги видатків спрямовують на транспорт, ЖКГ, охорону здоров’я та освіту.

Зокрема, на реалізацію проєктів у сфері транспорту та дорожньої інфраструктури передбачено 8,3 млрд грн. За рахунок цих коштів буде продовжено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти мостів та шляхопроводів.

На реалізацію проєктів у галузі житлово-комунального господарства та житлової політики у 2023 році передбачено 6,8 млрд грн.

Зокрема, на відновлення пошкодженої інфраструктури теплопостачання заплановано спрямувати 1,4 млрд грн. Також 752,7 млн грн направлять на капітальні ремонти житлових будинків та їх термомодернізацію. Продовжаться також капітальні ремонти найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту.

На забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їхніх сімей передбачено 430 млн грн. На відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, зокрема на вул. Глибочицькій, спрямують 232,7 млн грн.

Читайте також: Чиновник райадміністрації у Києві привласнив кошти на ремонт укриттів у школах

Трохи більше 2 млрд грн передбачено на сферу охорони здоров’я. З них 670 млн грн – на капітальний ремонт медичного закладу для реабілітації військовослужбовців.

На соціальний захист та соціальне забезпечення киян передбачено 342 млн грн. За рахунок цих коштів, зокрема заплановано створити та оновити центри і заклади соціальних та реабілітаційних послуг. Також будуть проведені капітальні ремонти будівель та укриттів у закладах соцсфери.

Затвердженими змінами на освітню галузь передбачено видатки у розмірі 1,16 млрд грн. Із них на реконструкцію, капітальний ремонт закладів освіти закладено 372,1 млн грн, ще 788,9 млн грн – на підвищення рівня енергетичної безпеки, покращення енергозбереження та рівня безпеки життєдіяльності в закладах освіти.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Київрада ухвалила бюджет столиці на 2023 рік, який передбачає доходи у сумі понад 66,3 млрд грн, видатки – 65,6 млрд грн.