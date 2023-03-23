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Новини
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Влада Києва збільшить видатки на будівництво і ремонти під час війни до 19 мільярдів

мост,подольско-воскресенский

Київрада збільшила фінансування капітальних видатків за Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2023 рік одразу на 11,2 млрд грн – до 19,2 млрд грн.

Про це повідомив Департамент економіки та інвестицій КМДА, повідомляється на сайті міської ради.

У департаменті нагадали, що на початку лютого цього року Київрада затвердила Програму та видатки на її реалізацію в розмірі 7,9 млрд грн.

"Наразі фінансування збільшується, зокрема за рахунок залишків бюджетних коштів на початок року, а також передачі частини коштів із Програми вирішення депутатами соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки", – зазначається у повідомленні.

Збільшення фінансування передбачено за всіма галузями міського господарства. Найбільші обсяги видатків спрямовують на транспорт, ЖКГ, охорону здоров’я та освіту.

Зокрема, на реалізацію проєктів у сфері транспорту та дорожньої інфраструктури передбачено 8,3 млрд грн. За рахунок цих коштів буде продовжено будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти мостів та шляхопроводів.

На реалізацію проєктів у галузі житлово-комунального господарства та житлової політики у 2023 році передбачено 6,8 млрд грн.

Зокрема, на відновлення пошкодженої інфраструктури теплопостачання заплановано спрямувати 1,4 млрд грн. Також 752,7 млн грн направлять на капітальні ремонти житлових будинків та їх термомодернізацію. Продовжаться також капітальні ремонти найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту.

На забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їхніх сімей передбачено 430 млн грн. На відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, зокрема на вул. Глибочицькій, спрямують 232,7 млн грн.

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Трохи більше 2 млрд грн передбачено на сферу охорони здоров’я. З них 670 млн грн – на капітальний ремонт медичного закладу для реабілітації військовослужбовців.

На соціальний захист та соціальне забезпечення киян передбачено 342 млн грн. За рахунок цих коштів, зокрема заплановано створити та оновити центри і заклади соціальних та реабілітаційних послуг. Також будуть проведені капітальні ремонти будівель та укриттів у закладах соцсфери.

Затвердженими змінами на освітню галузь передбачено видатки у розмірі 1,16 млрд грн. Із них на реконструкцію, капітальний ремонт закладів освіти закладено 372,1 млн грн, ще 788,9 млн грн – на підвищення рівня енергетичної безпеки, покращення енергозбереження та рівня безпеки життєдіяльності в закладах освіти.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Київрада ухвалила бюджет столиці на 2023 рік, який передбачає доходи у сумі понад 66,3 млрд грн, видатки – 65,6 млрд грн. 

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дороги (1569) Київ (4677) Київрада (311)


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а ми на тепловізори і дрони збираємо по 100 грн
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23.03.2023 22:39 Відповісти
костя, а какое отношение власти Киева имеют до дронов и тепловизоров?! ты свой вопрос отправь резникову и в Раду ! значит создание не нужных телеканалов это хорошо, а ремонт разрушенного в КИЕВЕ это плохо. власти города помогают ЗСУ.
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24.03.2023 08:35 Відповісти
депутати нашої сільради порахували, що можуть виділити для війська 10 млн грн. Але військова адміністрація не дозволила. Їм сказали---витрачайте на що хочете, а на військових заборонено. От вони і витрачають---траву по три раза косять--
списують гроші.
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24.03.2023 16:12 Відповісти
Я так зрозумів, наші захисники всім забезпечені і поранені в госпіталях мають все необхідне? Почали освоювати бабло шалунішки)
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23.03.2023 23:27 Відповісти
Саме із-за того, що "забезпечені", Zeкоманда вирішила створити новий армійський телеканал з мільярдним бюджетом, де будуть показувати бидлу, що не потрібно ні нащо збирати гроші, бо його величність презедент всіх усім забезпечив
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24.03.2023 06:37 Відповісти
знову десятки мільярдів на подільсько-воскресенський міст який двадцять років будують. Дай китайцям такі гроші що вже "закопали" в той міст, то вони за два роки побудували би міст з материка на Тайвань через море(при наявності двухсторонньої політичної волі)
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24.03.2023 08:52 Відповісти
Звісно, ремонтувати дороги необхідно, але:
1. Чи всі заклади дошкільної освіти (садочки), школи, виші обладнано бомбосховищами?
2. Чи створено бомбосховища в межах кожного мікрорайону?
3. чи вирішено проблему відсутності укриттів на зупинках громадського транспорту?
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24.03.2023 09:59 Відповісти
19 миллиардов? а может осилить для начала, что бі поезда на синей и зеленой ветке метро, в час пик не 3.5 минуті ждать, а хотя бі 2??? ну просто кабздец, все понимаю, ну почему не сделать простую вещь для людей ?...
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24.03.2023 13:23 Відповісти

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