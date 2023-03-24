Виплавка сталі в Україні за лютий упала в 3,7 раза порівняно з минулим роком, – Worldsteel

Металургійні підприємства України в лютому поточного року знизили виробництво сталі у 3,7 раза, або на 72,7%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 424 тис. тонн із 1,55 млн тонн у лютому 2022 ркоу.

Водночас, згідно з даними Worldsteel, це краще за показник січня 2023 року, коли було виплавлено 284 тис. тонн, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому Україна посіла 25 місце в рейтингу 63 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у лютому 2023 року зафіксовано скорочення виплавки сталі до лютого 2022 року в більшості країн першої десятки, крім Китаю, Південної Кореї та Ірану.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками лютого виглядає наступним чином: Китай (80,06 млн тонн, зростання на 5,6% до лютого 2022 року), Індія (10,05 млн тонн, зниження на 1%), Японія (6,91 млн тонн, "мінус" 5,3%), США (6,03 млн тонн, менше на 5,3%), РФ (5,57 млн тонн, "мінус" 8,6%), Південна Корея (5,2 млн тонн, більше на 1,1%), Німеччина (2,99 млн тонн, "мінус" 6,9%), Бразилія (2,53 млн тонн, "мінус" 6,7%), Іран (2,44 млн тонн, зростання на 14,6%) та Туреччина (2,1 млн тонн, менше на 28,9%).

Загалом у лютому поточного року виплавка сталі знизилася на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 142,35 млн тонн.

За два місяці 2022 року перша десятка країн-виробників стали виглядати так: Китай (168,7 млн тонн, зростання на 5,6%), Індія (21,29 млн тонн, зростання на 1%), Японія (14,13 млн тонн, зниження на 6,1%), США (12,59 млн тонн, "мінус" 5,6%), РФ (11,73 млн тонн, зниження на 5,4%), Південна Корея (11,1 млн тонн, "мінус" 1%), Німеччина (5,92 млн тонн, падіння на 8,6%), Бразилія (5,31 млн тонн, падіння на 5,8%), Іран (5,14 млн тонн, зростання на 21,1%) та Туреччина (4,71 млн тонн, зниження на 23 1%).

Загалом за два місяці 2023 року 63 країни виробили 297,79 млн тонн сталі, що на 0,8% менше, ніж за два місяці 2022 року.

Україна у січні-лютому 2023 року виробила 708 тис. тонн сталі, що майже вп'ятеро, або на 79,2%, менше в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Знаходиться на 29 місці за підсумками двох місяців 2023 року.

Україна за підсумками 2022 року посіла 23 місце з виплавкою 6,26 млн тонн сталі ("мінус" 70,7%). Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1,83 млрд тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.