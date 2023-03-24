Чехія продовжила дію правил для забезпечення житлом українських біженців ще на рік

Чеський уряд продовжив на рік дію правил кризового забезпечення житлом українських біженців.

Як повідомив очільник МВС Чехії Віт Ракушан, відповідний законопроєкт затвердили 22 березня, передає Radio Prague International.

Нова поправка до закону діятиме до кінця 2024 року, що відповідає правилам, запровадженим іншими країнами ЄС для прийому біженців з України.



Чеська держава виділяє дотації для розміщення біженців у гуртожитках, пансіонах та готелях. Крайовим та селищним готельним об'єктам виділяється на день сума у розмірі 300 крон на особу ($13,8).



Згідно із законом, уряд може встановлювати величину дотації в діапазоні від 200 до 350 крон (від $9,2 до $16) на особу на добу.



На 2023 рік МВС Чехії орієнтувався на суму від 3,5 до 4 млрд крон ($161,3 млн – $184,4 млн) на кризове розміщення біженців.

Розміри дотації змінилися через перегляд закону lex Ukrajina. Тепер держава покриватиме витрати біженців на проживання лише обмежений час. Через 150 днів біженці повинні будуть оплачувати ці витрати самостійно або знайти інше житло. Дані обмеження не поширюються на батьків із маленькими дітьми, інвалідів та людей похилого віку.