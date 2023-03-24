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У Євросоюзі підтримали створення міжнародного механізму реєстрації збитків України, завданих РФ

єс,євросоюз

Європейська Рада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС.

Зазначається, що Європейський Союз продовжує підтримувати відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами.

"У цьому контексті Європейська Рада заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією", – йдеться у документі.

Також наголошується, що разом із партнерами Євросоюз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.

Як повідомлялося, Європейська рада підтримала обмеження цін на російську нафту та посилення санкцій.

Автор: 

компенсації (329) росія (14175) збитки (1125) Євросоюз (5095)


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