У Євросоюзі підтримали створення міжнародного механізму реєстрації збитків України, завданих РФ
Європейська Рада підтримала створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС.
Зазначається, що Європейський Союз продовжує підтримувати відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами.
"У цьому контексті Європейська Рада заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією", – йдеться у документі.
Також наголошується, що разом із партнерами Євросоюз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права.
Як повідомлялося, Європейська рада підтримала обмеження цін на російську нафту та посилення санкцій.
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