За час дії заборони на виїзд із України не випустили понад 350 чиновників

Із кінця січня прикордонники не пропустили через кордон понад 350 держслужбовців, які не мали підстав для виїзду за межі країни.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Радіо Свобода.

"Для такої категорії осіб передбачено, що вони можуть слідувати за межі України тільки за службовим відрядженням. Це стосується і чоловіків, і жінок. Є виключення, кому можна їхати не у службове відрядження. Це чоловіки, які є одинокими батьками, а також жінкам для того, щоб відвідати дітей за кордоном або супроводити їх. Також можна слідувати на лікування, але в цьому випадку мають бути підтвердження від МОЗ.

На даний момент від вступу цих змін в силу на державному кордоні наші інспектори не пропустили понад 350 людей, які підпадають під цей перелік, адже вони не відповідали вимогам перетину кордону", – сказав він.

Як повідомлялося, 27 січня Кабінет міністрів своєю постановою заборонив чиновникам виїжджати за кордон під час війни без поважних причин.

Згідно із документом, члени уряду, співробіники державних органів, депутати місцевих рад, а також керівники та члени виконавчих органів державних компаній мають право перетинати держкордон на підставі рішень про службові відрядження.

Нагадаємо, 23 січня президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.