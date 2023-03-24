Поблизу "Північного потоку" виявили невідомий об’єкт, Данія запросила оператора газопроводу підняти його. ФОТО

Данське енергетичне агентство (DEA) повідомило, що виявило невідомий об’єкт поряд із російським газопроводом "Північний потік-2". Воно запросило оператора проєкту Nord Stream 2 AG, взяти участь в операції із вилучення об’єкта.

Про це повідомляє пресслужба DEA.



За даними Агентства, знайдений об'єкт має циліндричну форму, заввишки близько 40 см та має у діаметрі 10 см. Відомство не виключило, що це морський димовий буй.

За попередніми даними, об’єкт "не становить безпосередньої загрози безпеці".



"Для з'ясування природи об'єкту данська влада вирішила підняти його за сприяння Міністерства оборони Данії. У зв'язку з цим Данське енергетичне агентство запросило власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції", – уточнили в DEA, додавши, що чекають на відповідь від компанії.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.

За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського.