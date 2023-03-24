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Новини
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Поблизу "Північного потоку" виявили невідомий об’єкт, Данія запросила оператора газопроводу підняти його. ФОТО

потік,північний

Данське енергетичне агентство (DEA) повідомило, що виявило невідомий об’єкт поряд із російським газопроводом "Північний потік-2". Воно запросило оператора проєкту Nord Stream 2 AG, взяти участь в операції із вилучення об’єкта.

Про це повідомляє пресслужба DEA.

За даними Агентства, знайдений об'єкт має циліндричну форму, заввишки близько 40 см та має у діаметрі 10 см. Відомство не виключило, що це морський димовий буй.

За попередніми даними, об’єкт "не становить безпосередньої загрози безпеці".

"Для з'ясування природи об'єкту данська влада вирішила підняти його за сприяння Міністерства оборони Данії. У зв'язку з цим Данське енергетичне агентство запросило власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції", – уточнили в DEA, додавши, що чекають на відповідь від компанії.

Поблизу Північного потоку виявили невідомий об’єкт, Данія запросила оператора газопроводу підняти його 01

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.

За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського.

Автор: 

Данія (239) росія (14175) Північний потік (1081)


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Топ коментарі
+14
Поднимут и покажут, а пока они поднимут я вам покажу.
Вот он, этот предмет!
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24.03.2023 12:09
+9
Пляшка портвейну 777
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24.03.2023 12:04
+8
Може це хєр моржовий?
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24.03.2023 12:17
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НЛО?
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24.03.2023 12:02 Відповісти
Запчасть от АПЛ "Курск".
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24.03.2023 12:26 Відповісти
уши путена
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24.03.2023 13:22 Відповісти
еліан або предатор
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24.03.2023 12:03 Відповісти
нада ************ все возможные потоки которые есть !!!
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24.03.2023 12:03 Відповісти
Це все та сама загадкова група симпатиків України!
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24.03.2023 12:04 Відповісти
Пляшка портвейну 777
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24.03.2023 12:04 Відповісти
Censor.NET !
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24.03.2023 12:25 Відповісти
Пошукайте в середині - там візитка Яроша.
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24.03.2023 12:07 Відповісти
Поднимут и покажут, а пока они поднимут я вам покажу.
Вот он, этот предмет!
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24.03.2023 12:09 Відповісти
А під ним візитка Яроша ))
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24.03.2023 12:23 Відповісти
підірву в Рівному цього бізнєсмєна.. єслі шо, це - я
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24.03.2023 13:38 Відповісти
Узбагойся, кацап, и прекрати тырить чужие имена. Из тебя подрыватель такой же как из дерьма снаряд.
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24.03.2023 13:52 Відповісти
Старий - дурний - рифма=)))
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24.03.2023 13:57 Відповісти
А шо, кацапчик, читал Булгакова? Своей фантазии нуль?
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24.03.2023 14:07 Відповісти
Булгаков - ворог, сам читай... фантазій на тебе завались.. може оповідання написати?=))
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24.03.2023 14:27 Відповісти
Так чего же ты себе ник взял от врага, дурашка?
Обуйся Босой, может поумнеть у тебя получится.
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24.03.2023 17:16 Відповісти
Схоже на частину лапотної скрєпи...
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24.03.2023 12:11 Відповісти
Ну і де "закопана труба" ??
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24.03.2023 12:15 Відповісти
Це пляшка дімона, що обросла водорослями. Він там обмивав разом з белкою у батискафі успішний підрив газопроводу.
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24.03.2023 12:16 Відповісти
Може це хєр моржовий?
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24.03.2023 12:17 Відповісти
Ета херня уже обросла водоростями и ракушками. Видно же что она лежит там со времен строительства СП-2. Так что скорее всего ето рашисты сами и установили
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24.03.2023 12:20 Відповісти
Це ще з часів ДСВ залишки чиєїсь торпеди.
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24.03.2023 12:47 Відповісти
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24.03.2023 12:26 Відповісти
Виглядає як плод вагітного кубанського кизяка
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24.03.2023 12:47 Відповісти
Моя впевненість - ті потоки замінували московити ще під час будівництва. Недарма залишили одну вітку.
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24.03.2023 13:02 Відповісти

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