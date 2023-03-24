Споживання електроенергії знижується через потепління, але на Житомирщині досі є обмеження, – "Укренерго"

Унаслідок потепління споживання електроенергії по країні значно нижче, ніж минулого тижня. Водночас через значні пошкодження мереж унаслідок ворожих атак на Житомирщині застосовуються обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що в інших регіонах обмежень у мережах компанії, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає.

Наразі працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Упродовж доби зберігається активна робота гідроелектростанцій, вона також додатково зростає, покриваючи пікові години споживання в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії, зауважили в "Укренерго".

До того ж обсяг доступної потужності генерації підвищує операційну безпеку енергосистеми та дозволяє проводити ремонти на деяких електростанціях.

Утім, складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Через небезпеку обстрілів ремонтних бригад відновлення електропостачання у цих регіонах ускладнене.

Найбільші зусилля докладаються наразі для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення Житомирщини.