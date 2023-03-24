Борги українців за мікрокредитами зменшилися за рік на 5 мільярдів, – "Опендатабот"

У 2022 році борг українців за мікрокредитами зменшився на 5 млрд грн – до 8,05 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Більш ніж половина від загальної суми, на яку зменшився борг українців перед мікрофінансовими організаціями (МФО), припадає на друге півріччя – 3,4 млрд грн або ж 67%.

У 2022 році МФО видали майже утричі меншу суму позик. Із 65,1 млрд грн у 2021 році загальна сума нових виданих мікрокредитів скоротилася до 23,9 млрд грн.

Водночас середня сума кредиту за 2022 рік майже не змінилась та становила 4439 грн, що на 3% менше, аніж у 2021 році.

Загалом торік було укладено 5,3 млн кредитних договорів. В середньому, за місяць українці брали майже пів мільйона мікропозик. Для порівняння, у 2021 в середньому укладалося 1,1 млн договорів на місяць.

Попри те, що загальна заборгованість зменшується, кількість мікропозик знову почала рости на кінець року, у четвертому кварталі. Тоді було зафіксовано на 30% більше нових договорів та удвічі більша сума виданих коштів у порівнянні з третім кварталом. Зросла також середня сума кредиту – з 3,5 тис. грн до 4,1 тис. грн.

Із 690 фінансових компаній, які подали звітність за 2022 рік, третина або ж 221 організація закінчили рік зі збитками у 3,16 млрд грн.