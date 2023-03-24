Мін’юст США перевіряє швейцарські Credit Suisse та UBS через допомогу росіянам у обході санкцій, – Bloomberg

Швейцарські банки Credit Suisse Group та UBS потрапили під пильну увагу в розслідуванні Міністерства юстиції США про допомогу банків російським олігархам ухилитися від санкцій.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що інформаційні запити від Мін’юсту ці банки отримали ще до кризи в Credit Suisse.



За словами співрозмовника видання, Мінʼюст США хоче зʼясувати, хто з банківських фахівців мав справу з клієнтами, що потрапили під санкції, і як банки перевіряли таких клієнтів за останні кілька років.



До повномасштабної війни в Україні, яка призвела до посилення санкцій проти РФ, Credit Suisse був відомий тим, що обслуговував заможних росіян. На піку свого розвитку банк управляв понад $60 млрд для російських клієнтів, які отримували $500-600 млн доларів доходу на рік.



У травні 2022-го Credit Suisse припинив відносини з окремими російськими клієнтами. Тоді він мав приблизно $33 млрд капіталу клієнтів з РФ. Це на 50% більше, ніж у UBS, хоча бізнес банку-конкурента з управління капіталами більший.



Розслідування американських регуляторів може змусити UBS додатково перевірити список клієнтів свого меншого конкурента після поглинання.



За порушення санкцій США банкам можуть загрожувати серйозні штрафи. Наприклад, у 2014 році французький BNP Paribas погодився виплатити майже $9 млрд після звинувачень США в обробці транзакцій для підсанкційних суданських, іранських і кубинських організацій.

У 2019 році Standard Chartered Bank погодився виплатити понад $1 млрд через розслідування Мін’юсту, під час якого колишній банківський службовець визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій США проти Ірану.

Як повідомлялося, проблеми Credit Suisse загострилися під час банківської кризи, яка наразі триває. 15 березня банк відчув найбільше за його історію падіння акцій – на 30%. За даними Financial Times, на тлі побоювань за фінансове становище банку за добу відтік депозитів із нього перевищив 10 млрд франків. Після цього розпочалися переговори щодо порятунку банку.

У підсумку 19 березня за підтримки влади країни Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків купив інший швейцарський банк UBS. Влада Швейцарії надала обом банкам гарантію ліквідності у розмірі 100 млрд франків на додаток до кредиту у розмірі 50 млрд франків.