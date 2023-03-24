Європейський центральний банк тисне на Raiffeisen Bank щодо виходу з РФ, – Reuters
Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел.
Тиск з’явився після того, як високопосадовець з питань санкцій Держдепартаменту США Джеймс О’Браєн висловив занепокоєння щодо бізнесу Raiffeisen у Росії під час візиту до Відня у лютому.
Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.
Водночас Raiffeisen поки не планує представляти такий план, зазначають джерела.
Представник банку заявив, що Raiffeisen розглядає можливі дії щодо свого бізнесу в Росії, "включаючи ретельно керований вихід", і уточнив, що вже скоротив обсяги кредитування в країні.
Зазначається, що чиновники ЄЦБ не бажають тиснути на Raiffeisen з метою негайного продажу, побоюючись фінансового удару, який це може спричинити на тлі потрясінь у банківській сфері Європи та США.
Австрійський банк зараз є найважливішим західним банком в РФ. На нього припадає близько чверті всіх переказів у євро до цієї держави.
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Як повідомлялося, у січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.
Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.
Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.
23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".
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Український Райф до москальського офісу нічого спільного немає. Так само як є українське Метро, Ашан, Тойота, безліч компаній з китайським головним офісом.
Є нацкомісія, яка може слідкувати за виведенням коштів, от поставити обмеження щоб в головний офіс не уходило. і все.
Не знаю, як у Вас, але якщо б у мене був би чи зарплатний проект чи інший рахунок (картка) цього банку, то неодмінно виникло б гнітюче відчуття, що за мої гроші фінансуються вбивства українців і руйнація України.
І як з цим дала жити?
Та це вже все давно зроблено, чи ви не помітили?!
За 30 з гаком років незалежності в Україні тіки й залишились Райфайзен та ще трохи Агриколю....
І хто б панькався зараз з цим "райфайзеном" як шо б в Україні було десятків три стабільно працюючих іноземних банків? вже б і назву забули, шо колись такий був в Україні...
Може слід не скасовувати ліцензію, а навпаки - видати ліцензіїї ну хоча б з десятку европейських банків на кшалт "Дойче банк", шо б таким як "райф" не так смачно працювалось в Україні?
Зі старших іноземних банків - це УкрСиб (Франція), ПроКредит (Німеччина), Кредобанк (Польща), Піреус (Греція) та ін.
Так що на райфайзені світ клином не зійшовся - є з чого вибирати, якщо орієнтуватись на європейського власника-інвестора банку.
Але ж навіть наявність цих банків в Україні не спонукають НБУ на рішучі діїї що до Райфайзену.
І трохи сумного:
АТ "Дойче Банк ДБУ"
Вул. Лаврська, 20
Київ, 01015
Україна
Електронна адреса (для загальних запитів):
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