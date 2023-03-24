БЕБ викрило масштабну схему реалізації контрафактних цигарок та алкоголю, вилучили продукції на 12 мільйонів. ФОТО
Детективи Бюро економічної безпеки на Київщині викрили масштабну схему реалізації нелегально виготовлених тютюнових виробів та алкоголю.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Правоохоронці встановили, що група осіб, з середини 2022 року налагодили поставки незаконно виготовлених тютюнових виробів з Чернівецької області. "Контрафакт" зберігали на території одного із сіл на Київщині.
У подальшому цигарки під марками відомих брендів без марок акцизного податку продавалися на території області.
Під час обшуків у житлових будинках та складських приміщення у Чернівецькій області виявили та вилучили майже 200 тис. пачок тютюнових виробів та рідини для заправки електронних цигарок. Також виявили понад 1,5 тис. літрів контрафактного алкоголю.
Орієнтовна загальна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить понад 12,1 млн грн.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до схеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль