Суд присудив 4,5 роки тюрми колишньому чиновнику Міноборони за хабар на 24 мільйони
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 24 березня оголосила вирок ексзаступнику начальника управління Міністерства оборони – 4,5 роки позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Суд визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" – об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.
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444.4 тис. грн,/міс. = 24 000 000 / 54 міс. (4.5 роки).