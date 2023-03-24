БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
638 1

Суд присудив 4,5 роки тюрми колишньому чиновнику Міноборони за хабар на 24 мільйони

міноборони

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 24 березня оголосила вирок ексзаступнику начальника управління Міністерства оборони – 4,5 роки позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" – об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Автор: 

хабар (506) Міноборони (956) Антикорупційний суд ВАКС (737)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не хилий такий собі заробок:
444.4 тис. грн,/міс. = 24 000 000 / 54 міс. (4.5 роки).
показати весь коментар
24.03.2023 14:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 