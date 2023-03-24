Суд присудив 4,5 роки тюрми колишньому чиновнику Міноборони за хабар на 24 мільйони

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 24 березня оголосила вирок ексзаступнику начальника управління Міністерства оборони – 4,5 роки позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" – об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.