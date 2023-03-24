АРМА кілька місяців не може передати в управління російські заводи в Україні, – Trap Aggressor

Агентство з розшуку і менеджменту арештованих активів майже пів року не може передати українським управителям ключові арештовані економічні активи російських олігархів на території України.

Про це повідомляють аналітики проєкту Trap Aggressor (StateWatch) із посиланням на відповідь АРМА.

Зокрема, йдеться про бетонний завод "Аерок" російського мільйонера Андрєя Молчанова та ПрАТ "Вінницяпобутхім" члена партії "Єдина Росія" Владіміра Плесовських.

Зазначається, що активи на суму 2 млрд грн виробника засобів для прання "Ушастий нянь" ПрАТ "Вінницяпобутхім" за рішенням суду передали в АРМА ще 26 липня 2022 року. Раніше бізнес контролював наближений до Кремля член партії "Єдина Росія" Владімір Плесовських, його статки налічують близько 3 млрд рублів.

За 5 місяців АРМА прозвітувало про відбір управителя, ним стало українське підприємство ТОВ "Крайтекс-Сервіс". Однак, з того часу виробника побутової хімії так і не передали в управління цій компанії.

За інформацією АРМА, досі тривають процедури оцінки, після яких з новим управителем буде укладений договір. Таким чином, після рішення суду про передачу в управління АРМА, виробничий актив простоює 7 місяців.

Водночас активи бетонного заводу "Аерок" Андрєя Молчанова передали в АРМА рішенням кількох судів у травні, червні та листопаді минулого року. Йдеться про виробничі майданчики, нерухомість, корпоративні права, заводи, спецтехніку та 22 автівки загальною вартістю в понад 2 млрд грн.

За даними СБУ, російський олігарх Молчанов належить до найближчого оточення президента РФ та є спонсором передвиборчої кампанії партії "Єдина Росія".

У січні 2023 року АРМА обрала фірму "Харківські будматеріали" управителем заводу "Аерок". Однак, відтоді агентство намагається забезпечити оцінку активів. З управителем договір також не укладений. Отже, від першого рішення суду підприємство та техніка простоюють і не залучаються до завдань оборони понад 10 місяців.

"За місяці простою ці компанії не виробляють жодної продукції, ринок не отримує потрібні товари, а в бюджет не сплачуються податки. Натомість персонал втрачає робочі місця або змушений йти в неоплачувану відпустку. Неефективна робота АРМА має стати поштовхом для системної зміни підходів держави з управління арештованим російським майном, щоб більш ефективно використовувати економічні ресурси на посилення обороноздатності", – зазначають у Trap Aggressor.