Підвищення тарифів на електроенергію для населення можуть відкласти на місяць, – голова "Укргідроенерго"

Запровадження нової моделі тарифів на електроенергію для населення, швидше за все, відкладуть на місяць, щоб завершити пошук рішення, яке має врахувати інтереси як споживачів, так і генерації.

Про це гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів в інтерв'ю "Енергореформі".

"Поки що рішення немає, йде діалог з урядом. Швидше за все, ПСО буде на місяць продовжено (дія чинного завершується 31 березня, – ред.), щоб ми могли завершити діалог і знайти оптимальний вихід. Має бути знайдено оптимальне та компромісне для всіх рішення: для споживачів, для генерації, для уряду", – сказав Сирота.

За його словами, "Укргідроенерго" та "Енергоатом", які покривають різницю у тарифах на електроенергію для населення, потребують коштів для відновлення своїх об'єктів, тому тарифи потрібно підвищувати.

Він оцінив збитки "Укргідроенерго" від захоплення окупантами Каховської ГЕС у 16,7 млрд грн, а втрати від російської військової агресії на підконтрольній Україні території – у понад 22 млрд грн.

Сирота уточнив, що на покриття спецзобов'язань компанія нині спрямовує понад 55-60% всього доходу, у 2023 році ця сума прогнозується на рівні 22 млрд грн, плюс необхідно сплачувати податки та дивіденди.

Він додав, що близько 140 млрд грн минулого року, які в рамках ПСО платять "Укргідроенерго" та "Енергоатом", також буде надзвичайно великим навантаженням на держбюджет, якщо підтримку тарифів для населення перевести на нього.

Глава генкомпанії вважає, що існуюча ціна на електроенергію для населення суттєво занижена.

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Як повідомлялося, уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.

За даними НКРЕКП, розглядається декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для населення, воно може бути розбите на кілька етапів.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.