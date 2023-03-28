Компанія Маска з виробництва мозкових імплантатів шукає партнерів для випробувань на людях

Компанія Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink звернулася до одного з найбільших центрів нейрохірургії США як до потенційного партнера з клінічних випробувань, оскільки компанія готується випробувати свої пристрої на людях, щойно регулятори це дозволять.

Neuralink розробляє мозкові імплантати з 2016 року, сподіваючись, що в кінцевому підсумку вони стануть ліками від важких станів, таких як параліч і сліпота, пише Reuters.

Компанія зазнала удару на початку 2022 року, коли Управління з контролю за продуктами й ліками США відхилило її заявку на перехід до випробувань на людях, посилаючись на серйозні проблеми з безпекою.

Відтоді компанія працює над тим, щоб усунути занепокоєння регулятора, і неясно, чи буде вона успішною, і коли це станеться.

Як повідомили джерела, Neuralink спілкувалася з Неврологічним інститутом Барроу, організацією з лікування та дослідження неврологічних захворювань, щоб допомогти провести випробування на людях.

Однак переговори можуть не закінчитися об’єднанням, а Neuralink також обговорював партнерство з іншими центрами.

Імплантат Neuralink — це пристрій мозкового комп’ютерного інтерфейсу (BCI), який використовує електроди, які проникають у мозок або розташвуються на його поверхні для забезпечення прямого зв’язку з комп’ютерами. Досі жодна компанія не отримала схвалення США для виведення імпланту на ринок.