За рік повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 200 тисяч нових ФОПів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було зареєстровано понад 202 тис. нових фізосіб-підприємців. Більшість нових бізнесів відкривали у сфері роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє платформа для робот з відкритими даними "Опендатабот".

Як зазначається, після початку повномасштабної війни, деякий час реєстри не працювали та відкрити ФОП було неможливо. Після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою "Дії" лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

У квітні їх кількість зросла удесятеро – до 12,6 тисяч. Відтоді кількість нових ФОПів збільшувалася, сягнувши піку у вересні – 20,1 тисяч.

Після невеликого спаду протягом осені та початку зими, ймовірніше за все, пов’язаного з блекаутами та ворожими обстрілами цивільної інфраструктури, на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.

Найбільшу кількість нових ФОПів від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни – 29 тисяч. На Львівщині з’явилось 16,8 тис. нових бізнесів, замикає трійку Дніпропетровщина – там зареєстрували 15,9 тис. нових справ.

За даними аналітиків, війна змінила напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів посідав КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", а категорії "Надання інформаційних послуг" та "Надання інших індивідуальних послуг" обіймали третю та четверту позиції.

У 2022 на лідерські позиції увірвалися ФОПи, пов’язані з торгівлею. Нові ФОПи-програмісти посунулися на друге місце, поступаючись бізнесам у сфері роздрібної торгівлі. Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають п’яте та сьоме місця у переліку відповідно.