Президент "Мотор Січі" Богуслаєв блокував поставку гелікоптера для розвідки у квітні минулого року, – СБУ

Служба безпеки встановила, що президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв, який підозрюється у роботі на агресора, блокував поставку бойового гелікоптера для головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.

"Утім, очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення. Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта.

За даним фактом Богуслаєву додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.