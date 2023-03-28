Через негоду знеструмлені населені пункти у восьми областях на заході та півдні країни (оновлено)

Станом на 28 березня генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів. Водночас внаслідок негоди є відключення на заході та півдні країни.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Водночас, зауважив Галущенко, на Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

До того ж у західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, – аварійні відключення споживачів.

При цьому у ДТЕК повідомили, що внаслідок негоди без світла також залишилися 28 населених пунктів Одеської області. Найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.

Пізніше в "Укренерго" уточнили, що внаслідок негоди та пошкодження у мережах обленерго є значні знеструмлення споживачів у восьмими областях на заході та півдні країни. Зокрема, у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях.

"Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання", – наголосив очільник Міненерго.

Також тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями.