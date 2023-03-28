Євросоюз дозволить країнам ЄС самостійно забороняти імпорт зрідженого газу з Росії без нових санкцій, – Bloomberg

Євросоюз може створити механізм, за допомогою якого країни-члени зможуть забороняти постачання російського зрідженого природного газу (LNG) без запровадження нових санкцій на рівні ЄС.

За даними Bloomberg, запропоноване рішення дозволить урядам країн-членів ЄС забороняти російським експортерам LNG бронювати необхідні імпортні термінали для постачання газу.

Ініціаторами такого заходу виступають Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща. Очікується, що міністри країн ЄС можуть схвалити цю пропозицію вже у вівторок на зустрічі у Брюсселі.

Агентство пояснює, що Європа значно збільшила імпорт LNG щоб компенсувати падіння імпорту російського газу трубопроводами. Однак у підсумку країни блоку збільшили імпорт LNG з Росії більш ніж на 30% минулого року.

Тому лідери ЄС, які зараз стикаються з політичними наслідками цієї торгівлі, намагаються змінити курс. Але введення заборони на імпорт зрідженого газу з Росії загрожує дефіцитом газу та підвищенням цін і може не отримати необхідної одностайної підтримки з боку держав-членів ЄС.

Як повідомлялося, раніше Іспанія, найбільший європейський покупець скрапленого природного газу з Росії, закликала імпортерів не підписувати нові контракти з Москвою. Запит іспанського уряду не має обов’язкової сили, оскільки немає жодних санкцій, і стосується лише підписання нових контрактів.