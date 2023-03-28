Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС впали нижче 22 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ із 27 по 28 березня у мережах автозаправних станцій зменшилась на 11 копійок на літрі – до 21,89 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, відучора найбільше – на 50 копійок – автогаз здешевшав на АЗС мережі VostokGaz, до 21,49 грн/л. Найменше – 2 копійки на літрі – втратило пальне на станціях "БРСМ-Нафти", до 21,28 грн/л.

Такі мережі, як "Автотранс", "Кворум", "Укрнафта" ціни на скраплений газ не змінювали.

Найдорожче автогаз сьогодні можна купити на АЗС Socar – за 23,11 грн/л, найдешевше – за 19,45 грн/л – традиційно на станціях мережі "Авантаж 7".