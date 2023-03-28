Дочірня компанія найбільшого світового виробника глин в Україні зменшила прибуток через війну у 10 разів

ПрАТ "Глини Донбасу" за підсумками роботи у 2022 році зменшило чистий прибуток у 9,4 раза порівняно з 2021 роком – до 32,22 млн грн.

Як зазначається в оголошенні компанії про проведення 28 квітня річних загальних зборів акціонерів, її нерозподілений прибуток станом на кінець минулого року склав 228,19 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На зборах планується розглянути підсумки діяльності компанії у 2022 році, затвердити відповідні звіти та розподілити прибуток. При цьому пропонується спрямувати отриманий у 2022 році прибуток на виплату дивідендів.

Як повідомлялося, "Глини Донбасу" за підсумками роботи у 2021 році збільшили чистий прибуток на 51,1% порівняно з 2020 роком – до 302,51 млн грн. Нерозподілений прибуток компанії станом на кінець 2021 року складав 498,49 млн грн.

ПрАТ "Глини Донбасу" створено у 1995 році. Займається видобуванням та постачанням глин та композитів, що залягають у родовищах Донецької області.

Наприкінці 2015 року нідерландська Watts Blake Bearne International Holdings B.V., що входить до британської Watts Blake Bearn (найбільший у світі виробник комових глин, входить до складу бельгійського холдингу Sibelco), збільшила свою частку у статутному капіталі ПрАТ "Глини Донбасу" до 99%.

За даними НДУ станом на четвертий квартал 2022 року, у власності Watts Blake Bearne International Holdings B.V. (Нідерланди) залишається 99% ПрАТ.