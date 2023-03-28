В уряді Росії поскаржилися на нестачу танкерів і проблеми із страхуванням при експорті нафти

Переорієнтація експорту російських енергоресурсів внаслідок запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень вимагає збільшення танкерного флоту, створення нових систем платежів та страхування вантажів.

Про це віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив на підсумковому засіданні колегії Міненерго РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

За його словами, нові ринки для російської нафти знаходяться "в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в Латинській Америці, Арктиці, Середній та Центральній Азії".

"Для нас важливо цього року зберегти темпи, пов'язані зі створенням механізмів та інструментів, які дозволять нам надійно постачати відповідну продукцію на нові ринки. Йдеться і про логістичні ланцюжки, і про продовження формування танкерного флоту, про створення інструментів платежів, перехід на національні валюти", – сказав Новак.

Він також визнав необхідність створення нових інструментів та систем страхування та перестрахування, які б приймалися покупцями російської нафти.

Міністр також наголосив на необхідності збільшення виробництва та експорту зрідженого природного газу з Росії в умовах втрати ринку ЄС для трубопровідного російського газу.

"Для цього нам необхідно з одного боку забезпечити такі проекти ресурсною базою, з іншого боку – ми маємо забезпечити незалежність з погляду технологій та виробництва відповідного обладнання", – додав Новак.

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Обмеження передбачає, що компаніям з цих країн заборонено надавати послуги для експорту нафти з РФ, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.