У Росії заявили про зростання експорту нафти до Індії у понад 20 разів

У 2022 році Росія збільшила експорт нафти до Індії у 22 рази, також суттєво зріс експорт до Китаю.

Про це повідомив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, передає "Комерсант".

За його словами, продаж енергоресурсів минулого року забезпечив РФ 42% бюджетних надходжень проти 36% у 2021-му.



Новак додав, що більшість постачань російських енергоресурсів у 2022 році була переорієнтована на ринки "дружніх" країн.

Як додав очільник Міненерго РФ Микола Шульгінов, Росія повністю перенаправила експорт нафти та нафтопродуктів унаслідок ембарго Євросоюзу та країн G7. Поставки переорієнтують до країн Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.