Румунія та Польща попросять ЄС налагодити відстеження експорту зерна з України

Румунія та Польща попросять Європейську Комісію розробити механізми, які допоможуть налагодити відстеження експорту зерна з України та уникнути демпінгу цін на шкоду місцевим фермерам.

Як пише румунське видання Agerpress, про це заявив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Бухаресті, передає Європейська правда.

За словами Чуке, він обговорив із польським колегою "аспекти", пов’язані з тим, як експорт зернових та інших продуктів з України вплинув на румунських, польських та виробників інших країн, які межують з Україною.

"І ми разом працюємо над підходами, які потрібно обговорити з Європейською Комісією, та тим, якими мають бути механізми інструменталізації відстеження експорту з України і, звичайно, кінцевого пункту призначення, щоб уникнути цих спекуляцій і того, що демпінгові ціни вплинули на фермерів, сільськогосподарських виробників у нашій країні", – сказав Чуке.

Моравецький сказав, що вони "борються разом за те, щоб це зерно покинуло наші країни, щоб Європейський Союз ефективно допомагав нам у здійсненні торговельної політики, яка відповідає найкращим стратегічним інтересам України та Центральної Європи, а також економічним інтересам Польщі та Румунії".

Минулого року Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох державах відбувалися місцеві протести проти урядів.